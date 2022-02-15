Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожирения

Среди видов зернобобовых, которые рекомендуется употреблять, можно назвать сушёную фасоль, нут, зелёную и красную чечевицу, булгур. Кроме того, с добавлением таких продуктов можно приготовить множество вкусных блюд.

В научных работах зернобобовые при этом характеризуются как «ценная пища», которая помогает бороться с ожирением. Подобный эффект можно заметить, если употреблять эти продукты три или четыре раза в неделю.

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