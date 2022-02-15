Фитнес и здоровье
Сегодня в 16:17
1 мин.

Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожирения

Пишет об этом турецкое издание Sabah
Эксперты отмечают, что зернобобовые позволяют защитить организм от многих болезней. Среди них - ожирение. Подробнее - в статье.
Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожирения

Зернобобовые помогают укрепить иммунитет и защитить от различных болезней. Например, от COVID-19. Важную роль играют такие продукты и в борьбе с лишним весом, контроле массы тела.

При ожирении цельнозерновые и сушёные бобовые продукты помогают благодаря особому веществу. Это пищевые волокна (клетчатка). Специалисты утверждают, что такая пища является одним из наиболее эффективных источников клетчатки.

Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожирения

Среди видов зернобобовых, которые рекомендуется употреблять, можно назвать сушёную фасоль, нут, зелёную и красную чечевицу, булгур. Кроме того, с добавлением таких продуктов можно приготовить множество вкусных блюд.

В научных работах зернобобовые при этом характеризуются как «ценная пища», которая помогает бороться с ожирением. Подобный эффект можно заметить, если употреблять эти продукты три или четыре раза в неделю.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: ИноСМИ
Новости партнеров
Новости партнеров