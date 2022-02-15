Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожирения

Учёные: зернобобовые - эффективное средство против ожиренияПишет об этом турецкое издание Sabah
Зернобобовые помогают укрепить иммунитет и защитить от различных болезней. Например, от COVID-19. Важную роль играют такие продукты и в борьбе с лишним весом, контроле массы тела.
При ожирении цельнозерновые и сушёные бобовые продукты помогают благодаря особому веществу. Это пищевые волокна (клетчатка). Специалисты утверждают, что такая пища является одним из наиболее эффективных источников клетчатки.
Среди видов зернобобовых, которые рекомендуется употреблять, можно назвать сушёную фасоль, нут, зелёную и красную чечевицу, булгур. Кроме того, с добавлением таких продуктов можно приготовить множество вкусных блюд.
В научных работах зернобобовые при этом характеризуются как «ценная пища», которая помогает бороться с ожирением. Подобный эффект можно заметить, если употреблять эти продукты три или четыре раза в неделю.
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