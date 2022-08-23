Учёный назвал две главные причины эпидемии ожирения в мире

Учёный назвал две главные причины эпидемии ожирения в миреЭто доказывают и многочисленные исследования
Пустынная песчаная крыса, как показывают исследования, с трудом может выжить при поедании стеблей Salicornia, то есть солянки. В соке этого растения содержится много солёной воды, причём концентрация соли в ней так же высока, как в морской воде.
Учёные также недавно высказали предположение, почему пустынная песчаная крыса всё же тянется к этому растению. Эксперты считают, что при употреблении большого количества соли пустынные песчаные крысы способны преобразовывать довольно небольшое количество углеводов во фруктозу. Это позволяет животному выживать, если у него мало еды и пресной воды.
Однако если такую крысу поместить в неволю и кормить её продуктами, содержащими 50 % углеводов, у неё быстро разовьётся ожирение и сахарный диабет. Решить проблему можно, если давать ещё грызуну овощи, которые содержат мало крахмалистых углеводов. Большинство жителей США, по мнению специалиста, ведут себя примерно как эти крысы, которых держат в неволе.
Фруктоза в небольших количествах не опасна для человека. Большинство получает фруктозу из кукурузного сиропа с большим количеством фруктозы и из столового сахара. Эти две разновидности сахара побуждают людей есть больше, а это может способствовать увлечению веса, накоплению лишних килограммов, развитию преддиабета.
Кроме того, организм человека тоже производит фруктозу, и этого может быть достаточно, чтобы вызвать ожирение. Больше фруктозы вырабатывается, когда уровень глюкозы в крови высок. Это происходит, когда человек ест много круп, риса, картофеля, белого хлеба.
На выработку фруктозы может повлиять и обезвоживание.
В целом жир в организме выполняет две главные функции. Первая заключается в откладывании калорий, вторая - в обеспечении водой. Дело в том, что в процессе расщепления жира в организме образуется вода.
А от картошки фри многие сильно полнеют именно потому, что потребление соли вместе с обезвоживанием приводит к образованию фруктозы и жира. Кроме того, исследования демонстрируют, что у людей с ожирением нередко высок уровень вазопрессина. Это гормон, помогающий почкам удерживать воду, чтобы регулировать объём мочи. Также этот гормон стимулирует выработку жира.
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