Учёный назвал две главные причины эпидемии ожирения в мире

Пустынная песчаная крыса, как показывают исследования, с трудом может выжить при поедании стеблей Salicornia, то есть солянки. В соке этого растения содержится много солёной воды, причём концентрация соли в ней так же высока, как в морской воде.

Учёные также недавно высказали предположение, почему пустынная песчаная крыса всё же тянется к этому растению. Эксперты считают, что при употреблении большого количества соли пустынные песчаные крысы способны преобразовывать довольно небольшое количество углеводов во фруктозу. Это позволяет животному выживать, если у него мало еды и пресной воды.

Однако если такую крысу поместить в неволю и кормить её продуктами, содержащими 50 % углеводов, у неё быстро разовьётся ожирение и сахарный диабет. Решить проблему можно, если давать ещё грызуну овощи, которые содержат мало крахмалистых углеводов. Большинство жителей США, по мнению специалиста, ведут себя примерно как эти крысы, которых держат в неволе.