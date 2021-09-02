Учёный-невролог рассказал о неизлечимом "мозговом тумане" у переболевших COVID-19

В группе риска по "мозговому туману" находятся пожилые, у которых есть хронические заболевания.

К сожалению, замечает учёный, сейчас нет лекарств для лечения такого симптома. Специалисты лишь рекомендуют выздоровевшим стараться возвращаться к привычной жизни, много общаться, стараться играть в интеллектуальные игры, не нервничать, а также обращать внимание на питание. Лучше будет, если в ежедневном меню окажутся овощи и орехи (она улучшают память).