Учёный-невролог рассказал о неизлечимом "мозговом тумане" у переболевших COVID-19

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Учёный-невролог рассказал о неизлечимом "мозговом тумане" у переболевших COVID-19Этот симптом встречается у многих
Амру Хасан, профессор неврологии из Каирского университета, объяснил изданию Al Arabiya, что означает "мозговой туман" и как можно облегчить его проявление.
По словам профессора, "мозговой туман" - это свидетельство истощения организма, одно из проявлений постковидного синдрома. Человек при этом ощущает, что стал хуже концентрироваться на чём-то, хуже запоминать информацию.
В группе риска по "мозговому туману" находятся пожилые, у которых есть хронические заболевания.
К сожалению, замечает учёный, сейчас нет лекарств для лечения такого симптома. Специалисты лишь рекомендуют выздоровевшим стараться возвращаться к привычной жизни, много общаться, стараться играть в интеллектуальные игры, не нервничать, а также обращать внимание на питание. Лучше будет, если в ежедневном меню окажутся овощи и орехи (она улучшают память).