Учёный объяснил, как сыр влияет на сердце

И бывает ли слишком много этого продукта

В сыре много полезного белка и кальция, но также он содержит соль и насыщенные жиры. По данным Британского кардиологического фонда, в 30 г чеддера может быть больше соли, чем в упаковке чипсов.