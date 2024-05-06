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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 мая 2024, 09:45
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Учёный объяснил, как сыр влияет на сердце

И бывает ли слишком много этого продукта
В сыре много полезного белка и кальция, но также он содержит соль и насыщенные жиры. По данным Британского кардиологического фонда, в 30 г чеддера может быть больше соли, чем в упаковке чипсов.
Учёный объяснил, как сыр влияет на сердце
© iStock

Известно, что высокий уровень насыщенных жиров обычно приводит к повышению уровня холестерина и увеличению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом появляется всё больше доказательств наличия у сыра «матричного эффекта», который в некоторой степени защищает организм человека от неблагоприятного воздействия насыщенных жиров.

Большая часть сыров готовится с использованием фермента химозина, который свёртывает молоко. От способа изготовления сыра зависит то, как он переваривается.

Учёный объяснил, как сыр влияет на сердце
© BBC Science Focus

В ходе канадского исследования 2017 года с участием 43 здоровых добровольцев выяснилось следующее: жир из сливочного сыра переваривается и усваивается быстрее, чем из чеддера.

Также в 2018 году учёные из Университетского колледжа Дублина обнаружили, что при употреблении сыра уровень холестерина значительно ниже, чем при употреблении его компонентов по отдельности (масла, белка и кальция).

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