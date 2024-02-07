Учёный объяснил, как влияет на здоровье снижение веса всего на 5−10% от всей массы тела

И это не так много, как кажется

Если вы решили начать худеть, то вам может казаться, что для здоровья нужно сбросить довольно много веса. Но это не всегда так. Исследования показывают, что даже незначительное похудение может улучшить ваше самочувствие.