Учёный объяснил, может ли пересадка органов изменить личность человека

Также гормоны в сердце важны для электролитного баланса и активности той части нашей нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Клетки, связанные с этим, расположены в гипоталамусе. Эта часть мозга ответственна за всё, в том числе за настроение.

Получается, что донорский орган, имеющий другой базовый уровень выработки гормонов и пептидов по сравнению с исходным органом, способен изменить настроение и личность реципиента за счёт веществ, которые он выделяет. Научно доказано, что при трансплантации уровни натрийуретических пептидов повышаются и уже никогда не возвращаются в норму.

Есть также данные, демонстрирующие, что нервы, отвечающие за работу органа, могут частично восстановиться через год после операции. Эти нейрохимические действия и взаимодействия могут влиять на нервную систему реципиента и вызывать физиологическую реакцию. Это впоследствии влияет на личность того, кто получил орган (то есть реципиента).

Известно, что клетки донора циркулируют в организме реципиента, а донорская ДНК присутствует в организме человека, который пережил трансплантацию, через два года после этой операции. ДНК стимулирует иммунные реакции. Этого может быть достаточно для того, чтобы вызвать изменения личности.

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