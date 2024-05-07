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Фитнес и здоровье
Опубликовано 07 мая 2024, 18:45
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Учёный объяснил, может ли пересадка органов изменить личность человека

Или это всё же миф
Случаи изменения личности людей после трансплантации сердца наблюдаются уже давно. Например, один человек, который получил сердце музыканта, внезапно увлёкся классической музыкой, хотя раньше её ненавидел. Но как такое можно объяснить с научной точки зрения?
Учёный объяснил, может ли пересадка органов изменить личность человека
© MedlinePlus

Недавнее исследование показало, что личность человека на самом деле может измениться после трансплантации любого органа. Но с чем это связано? Одно из предположений заключается в том, что это эффект плацебо.

Тем не менее есть некоторые свидетельства того, что эти изменения личности не только психологические. Определённую роль играет и биология.

Многие органы и их клетки выделяют гормоны или сигнальные молекулы, которые воздействуют на локальные и другие части тела. Чаще всего, по-видимому, связано с изменениями личности сердце. Его камеры выделяют пептидные гормоны, включая «предсердный натрийуретический пептид» и «мозговой натрийуретический пептид». Эти гормоны помогают регулировать баланс жидкости в организме, воздействуя на почки.

Учёный объяснил, может ли пересадка органов изменить личность человека
© Pixabay/CC0 Public Domain

Также гормоны в сердце важны для электролитного баланса и активности той части нашей нервной системы, которая отвечает за реакцию «бей или беги». Клетки, связанные с этим, расположены в гипоталамусе. Эта часть мозга ответственна за всё, в том числе за настроение.

Получается, что донорский орган, имеющий другой базовый уровень выработки гормонов и пептидов по сравнению с исходным органом, способен изменить настроение и личность реципиента за счёт веществ, которые он выделяет. Научно доказано, что при трансплантации уровни натрийуретических пептидов повышаются и уже никогда не возвращаются в норму.

Есть также данные, демонстрирующие, что нервы, отвечающие за работу органа, могут частично восстановиться через год после операции. Эти нейрохимические действия и взаимодействия могут влиять на нервную систему реципиента и вызывать физиологическую реакцию. Это впоследствии влияет на личность того, кто получил орган (то есть реципиента).

Известно, что клетки донора циркулируют в организме реципиента, а донорская ДНК присутствует в организме человека, который пережил трансплантацию, через два года после этой операции. ДНК стимулирует иммунные реакции. Этого может быть достаточно для того, чтобы вызвать изменения личности.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.