Учёный объяснил, почему плавленый сыр нам кажется таким вкусным

Опубликовано 28 марта 2024, 14:15
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Учёный объяснил, почему плавленый сыр нам кажется таким вкуснымВсё дело в особенностях нашего мозга
Мы «запрограммированы» на получение удовольствия от употребления жиров. А при плавлении из сыра как раз высвобождается жир. Отчасти поэтому такой сыр нам кажется аппетитным.
При плавлении из сыра высвобождается жир , который удерживается сетками молочных белков. Нагревание заставляет эти сетки расслабляться, выталкивая воду и оставляя зазоры для прохождения жира.
Также благодаря теплу выделяются аминокислоты с пикантным вкусом «умами». Например, глутамат. Но если вы переборщите с плавлением, то у вас останутся от сыра комки белка и лужи жира.
Запах у плавленого сыра тоже особенный. Недавнее исследование выявило 50 летучих химических веществ, которые выделяются из плавленого сыра. Многие из этих веществ происходят из маслянистых жирных кислот.
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Источник:BBC Science Focus
Автор:Валерия Филимонова