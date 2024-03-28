Учёный объяснил, почему плавленый сыр нам кажется таким вкусным

При плавлении из сыра высвобождается жир , который удерживается сетками молочных белков. Нагревание заставляет эти сетки расслабляться, выталкивая воду и оставляя зазоры для прохождения жира.

Также благодаря теплу выделяются аминокислоты с пикантным вкусом «умами». Например, глутамат. Но если вы переборщите с плавлением, то у вас останутся от сыра комки белка и лужи жира.