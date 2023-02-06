Учёный оценил популярные советы по здоровью кишечника

Кэрриер отметила, что несколькими ключевыми компонентами, определяющими здоровье кишечника, являются микроорганизмы, которые живут там; проницаемость кишечного барьера; состояние иммунных клеток в органе.

В популярной литературе и в интернете есть много разных, часто сбивающих с толку советов о том, как поддерживать здоровье кишечника. «Наука, лежащая в основе всех этих утверждений, всё ещё развивается», — сказала Кэрриер. По её словам, научное сообщество в целом поддерживает идею о том, что пробиотики, пребиотики и ферментированные продукты полезны для здоровья. Можно употреблять квашеную капусту, йогурт, кефир, чайный гриб и кимчи.

Хорошая новость заключается в том, что почти не было сообщений о побочных эффектах от употребления пробиотиков, клетчатки или ферментированных продуктов, говорит Кэрриер. А вот алкоголь и продукты, к которым лично вы можете быть чувствительны, следует избегать.