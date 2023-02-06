Фитнес и здоровье
21:06, 06 февраля 2023
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Учёный оценил популярные советы по здоровью кишечника

Стоит ли, например, пить чайный гриб

Исследователь кишечного микробиома Ребекка Кэрриер рассказала MedicalXpress, какие советы по поддержанию здоровья кишечника актуальны.

Учёный оценил популярные советы по здоровью кишечника

Фото: Unsplash

Кэрриер отметила, что несколькими ключевыми компонентами, определяющими здоровье кишечника, являются микроорганизмы, которые живут там; проницаемость кишечного барьера; состояние иммунных клеток в органе.

В популярной литературе и в интернете есть много разных, часто сбивающих с толку советов о том, как поддерживать здоровье кишечника. «Наука, лежащая в основе всех этих утверждений, всё ещё развивается», — сказала Кэрриер. По её словам, научное сообщество в целом поддерживает идею о том, что пробиотики, пребиотики и ферментированные продукты полезны для здоровья. Можно употреблять квашеную капусту, йогурт, кефир, чайный гриб и кимчи.

Хорошая новость заключается в том, что почти не было сообщений о побочных эффектах от употребления пробиотиков, клетчатки или ферментированных продуктов, говорит Кэрриер. А вот алкоголь и продукты, к которым лично вы можете быть чувствительны, следует избегать.

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