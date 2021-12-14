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Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видео

Как известно, от таких «встреч» сильно устаёшь
Профессор Джереми Бейленсон перечислил способы отдохнуть после большого количества общения по видеосвязи. Связаны эти методы в том числе с поведением во время самого созвона.
Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видео

Как отмечает директор-основатель Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми, профессор Джереми Бейленсон, существуют несколько вариантов снизить усталость от онлайн-общения. Кроме того, он объяснил, почему вообще люди ощущают себя более уставшими после встречи в Zoom.

Прежде всего, при общении по видеосвязи человек гораздо чаще, чем в реальной жизни, смотрит на экран, то есть как бы в глаза собеседнику, либо в камеру. Поэтому можно не постоянно смотреть в камеру, а больше отводить взгляд, словно размышляя о чём-то.

Также на онлайн-встрече зачастую люди стараются сделать свои жесты и эмоции более выразительными, чтобы собеседник точно понял их. Это тоже утомляет. Решение проблемы - договориться, что когда вы не выступаете, то будете просто слушать с выключенной веб-камерой.

Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видео

Кроме того, постоянно видеть себя на экране тоже утомляет. Это, как доказывают исследования, делает человека вместе с тем более самокритичным.

Наконец, можно установить смартфон или ноутбук так, чтобы вы могли передвигаться (например, ходить) во время встречи. Ведь, как известно, постоянно сидение перед экраном в целом негативно влияет на здоровье.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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