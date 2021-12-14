Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видео

Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видеоКак известно, от таких «встреч» сильно устаёшь
Как отмечает директор-основатель Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми, профессор Джереми Бейленсон, существуют несколько вариантов снизить усталость от онлайн-общения. Кроме того, он объяснил, почему вообще люди ощущают себя более уставшими после встречи в Zoom.
Прежде всего, при общении по видеосвязи человек гораздо чаще, чем в реальной жизни, смотрит на экран, то есть как бы в глаза собеседнику, либо в камеру. Поэтому можно не постоянно смотреть в камеру, а больше отводить взгляд, словно размышляя о чём-то.
Также на онлайн-встрече зачастую люди стараются сделать свои жесты и эмоции более выразительными, чтобы собеседник точно понял их. Это тоже утомляет. Решение проблемы - договориться, что когда вы не выступаете, то будете просто слушать с выключенной веб-камерой.
Кроме того, постоянно видеть себя на экране тоже утомляет. Это, как доказывают исследования, делает человека вместе с тем более самокритичным.
Наконец, можно установить смартфон или ноутбук так, чтобы вы могли передвигаться (например, ходить) во время встречи. Ведь, как известно, постоянно сидение перед экраном в целом негативно влияет на здоровье.