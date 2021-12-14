Учёный рассказал, как правильно отдыхать от рабочих созвонов по видео

Как отмечает директор-основатель Стэнфордской лаборатории виртуального взаимодействия с людьми, профессор Джереми Бейленсон, существуют несколько вариантов снизить усталость от онлайн-общения. Кроме того, он объяснил, почему вообще люди ощущают себя более уставшими после встречи в Zoom.

Прежде всего, при общении по видеосвязи человек гораздо чаще, чем в реальной жизни, смотрит на экран, то есть как бы в глаза собеседнику, либо в камеру. Поэтому можно не постоянно смотреть в камеру, а больше отводить взгляд, словно размышляя о чём-то.

Также на онлайн-встрече зачастую люди стараются сделать свои жесты и эмоции более выразительными, чтобы собеседник точно понял их. Это тоже утомляет. Решение проблемы - договориться, что когда вы не выступаете, то будете просто слушать с выключенной веб-камерой.