Учёный рассказал, как старение влияет на бактерии в кишечнике человека

По мере старения состав и баланс микроорганизмов в кишечнике меняются. Это приводит к микробному дисбактериозу. В результате уменьшается количество полезных бактерий, увеличивается количество провоспалительных организмов и бактерий, которые могут вызвать заболевание. Исследования также показали, что с возрастом общее разнообразие бактерий в кишечнике тоже уменьшается.

Со временем нехватка полезных бактерий, таких как Firmicutes, у пожилых людей начинает нарушать целостность кишечного барьера, вызывая его негерметичность. Это приводит к формированию воспаления кишечника. С возрастом это воспаление образуется по всему организму.

Воспаление в организме создаёт особую среду. Это поддерживается несколькими факторами. К ним могут относиться дисбаланс микроорганизмов в кишечнике, психологический стресс, гиподинамия, плохое питание и хронические инфекции. Когда организм регулярно подвергается воздействию этих факторов, происходит клеточное старение. В результате это приводит к снижению иммунных реакций, которые важны для предотвращения попадания в организм чужеродных веществ и болезнетворных микроорганизмов.

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