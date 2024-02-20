Учёный развенчал семь самых популярных мифов о кофе

Молотый и растворимый кофе содержат одинаковое количество кофеина. На самом деле в процессе измельчения кофейных зёрен не теряется много кофеина. Но если вы покупаете молотый кофе в супермаркете, то не всегда будете знать, что в этой смеси содержится. Что касается растворимого кофе, то в нём гораздо меньше кофеина (во многих случаях менее половины), чем в молотом кофе в любой его форме.

Нужно хранить кофе в холодильнике. Основная проблема при хранении кофе в холодильнике или даже морозильной камере — это сырость. Известно, что кофейную гущу необходимо хранить в сухом месте. Поэтому если вы кладёте кофе в холодильник, то храните его в герметичном контейнере. Большинство экспертов советуют хранить кофе в шкафу или в каком-то месте с комнатной температурой.

В холодном кофе кофеина больше, чем в горячем. На самом деле в горячем кофе примерно в два раза больше кофеина, чем в холодном. Кроме того, холодный кофе часто разбавляют молоком или смешивают с ним.

Кофе можно «сжечь» при варке. В действительности вы никогда не сможете довести его при заварке до той температуры, которая характерна для обжарки (220°C).