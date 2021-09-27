Учёный сообщил, сколько времени понадобится человечеству для возвращения к обычной жизни после пандемии

Фитнес и здоровье
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Учёный сообщил, сколько времени понадобится человечеству для возвращения к обычной жизни после пандемииНо ежегодные прививки всё равно будут нужны
Глава компании Pfizer Альберт Бурла предположил, за какой срок люди смогут после окончания пандемии перестроиться и начать жить так, как раньше. "Лайф" опубликовал его рассуждения по этому поводу.
Людям хватит, заявил специалист, одного года, чтобы вернуться к нормальной жизни. Однако это потребует обязательной ежегодной вакцинации граждан. Кроме того, скорее всего, в будущем будут появляться и другие варианты вируса.
Также, добавляет "Лайф", Альберт Бурла сказал, что в ближайшее время передаст регулирующим органам Соединённых Штатов информацию о тестировании вакцины на детях в возрасте от пяти до 11 лет. Результаты оказались положительными, и прививка обеспечила эффективную защиту от коронавируса.