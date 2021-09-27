Учёный сообщил, сколько времени понадобится человечеству для возвращения к обычной жизни после пандемии

Но ежегодные прививки всё равно будут нужны

Глава компании Pfizer Альберт Бурла предположил, за какой срок люди смогут после окончания пандемии перестроиться и начать жить так, как раньше. "Лайф" опубликовал его рассуждения по этому поводу.