Учёный выяснил, могут ли люди действительно наслаждаться грустной музыкой

Учёный выяснил, могут ли люди действительно наслаждаться грустной музыкойВот что показало исследование
Эмери Шуберт, профессор из Лаборатории эмпирического музыковедения Школы искусств и медиа UNSW Arts, Design & Architecture, показал, что люди и правда могут получать удовольствие от прослушивания грустной музыки. Результаты этого исследования опубликованы в журнале PLOS One.
В новом исследовании принимали участие 103 человека. В основном это были студенты музыкальных факультетов. Им нужно было самим выбрать грустную песню для прослушивания.
После этого учёный попросил добровольцев мысленно представить, что из понравившихся им песен убрали грусть. В результате 82% отметили, что это уменьшило бы их удовольствие от музыки.
Одна из причин, почему людям может так нравиться грустная музыка, связана с игрой. Переживание эмоций в безопасной обстановке учит нас справляться с ними в реальности.
Результаты исследования Шуберта показали, что волнение и грусть в музыкальном произведении взаимосвязаны и перекрывают друг друга. Хотя более ранние исследования демонстрировали, что в печальной музыке людям нравится состояние не грусти, а взволнованности или умиления.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.