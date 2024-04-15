Учёный выяснил, могут ли люди действительно наслаждаться грустной музыкой

После этого учёный попросил добровольцев мысленно представить, что из понравившихся им песен убрали грусть. В результате 82% отметили, что это уменьшило бы их удовольствие от музыки.

Одна из причин, почему людям может так нравиться грустная музыка, связана с игрой. Переживание эмоций в безопасной обстановке учит нас справляться с ними в реальности.

Результаты исследования Шуберта показали, что волнение и грусть в музыкальном произведении взаимосвязаны и перекрывают друг друга. Хотя более ранние исследования демонстрировали, что в печальной музыке людям нравится состояние не грусти, а взволнованности или умиления.

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