Удивительный результат: в России впервые выпрямили «скрученный» позвоночник

13-летний Мурат страдал от редчайшего генетического заболевания. Врачи провели ему операцию, которая длилась более семи часов. Как отмечают медики, кифотическая деформация грудного отдела позвоночника у юноши составляла более 110 градусов, а комбинированная сколиотическая — по 90 градусов в грудном и поясничном отделах.

В результате операции качество жизни Мурата значительно улучшится. Врачи говорят, что он сможет даже заниматься своим любимым делом — кататься на велосипеде. Болезнь обострилась у юноши около двух лет назад. Он поступил в больницу с существенным искривлением позвоночника.