Удобство, шумоподавление или управление: чем хороша каждая отдельная модель популярных наушников

По мнению автора, «наушники Франкенштейна» должны были бы выглядеть так:

1. Элементы управления — от Oneplus Buds Pro.

Чтобы управлять наушниками, нужно нажимать на ножку в определённых местах. Автор отмечает, что это намного удобнее простого сенсорного прикосновения. OnePlus Buds Pro также издают очень приятный звук «щелчка», когда вы их сжимаете.

2. Активное шумоподавление — от Samsung Galaxy Buds.

По словам обзорщика, Samsung Galaxy Buds Pro и Buds 2 Pro легко превосходят возможности OnePlus Buds Pro, Nothing Ear 1 и Sony LinkBuds WF-L900.

3. Удобство ношения — от Nothing Ear 1.

С другими наушниками у автора частенько были проблемы — они могли просто выпадать из уха. Nothing Ear 1 же ощущается при носке очень комфортно.

4. Приложение — от Sony.

По мнению автора, приложение Sony Headphones на сегодняшний день является лучшим приложением для наушников. В нём можно легко настраивать звучание.