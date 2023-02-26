Удобство, шумоподавление или управление: чем хороша каждая отдельная модель популярных наушников

Удобство, шумоподавление или управление: чем хороша каждая отдельная модель популярных наушниковAirPods в списке нет
Автор Android Authority задался вопросом: а что если бы он собирал идеальные наушники, то какие части из каждой популярной модели он бы взял?
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По мнению автора, «наушники Франкенштейна» должны были бы выглядеть так:
1. Элементы управления — от Oneplus Buds Pro.
Чтобы управлять наушниками, нужно нажимать на ножку в определённых местах. Автор отмечает, что это намного удобнее простого сенсорного прикосновения. OnePlus Buds Pro также издают очень приятный звук «щелчка», когда вы их сжимаете.
2. Активное шумоподавление — от Samsung Galaxy Buds.
По словам обзорщика, Samsung Galaxy Buds Pro и Buds 2 Pro легко превосходят возможности OnePlus Buds Pro, Nothing Ear 1 и Sony LinkBuds WF-L900.
3. Удобство ношения — от Nothing Ear 1.
С другими наушниками у автора частенько были проблемы — они могли просто выпадать из уха. Nothing Ear 1 же ощущается при носке очень комфортно.
4. Приложение — от Sony.
По мнению автора, приложение Sony Headphones на сегодняшний день является лучшим приложением для наушников. В нём можно легко настраивать звучание.