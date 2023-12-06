Ухудшение зрения из-за макулярной дегенерации научились лечить светом

Новый подход предполагает внутривенное введение светоактивируемого пролекарства наномедикамента с последующим облучением пораженных глаз сфокусированным светом. Это запускает мощную комбинацию антиангиогенной и фотодинамической терапии, предлагая минимально инвазивную альтернативу существующим методам лечения ВМД, включая неудобные интравитреальные инъекции.

ВМД, распространенная причина ухудшения зрения, долгое время не имела неинвазивного решения. Фотоактивируемая пролекарственная наносистема, созданная исследовательской группой, при активации облучением красным светом не только регенерировала аномальную неоваскуляризацию, но и высвобождала антиангиогенные препараты для подавления роста новых кровеносных сосудов.

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