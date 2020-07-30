Украинец заразился коронавирусом в третий раз

Горе-пациент живёт в Тернопольской области Украины. У него уже дважды обнаруживали коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь врачи получили третий положительный анализ.

«Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заражения», — приводит ТАСС слова начальника регионального управления здравоохранения.

Сколько лет пациенту, и при каких обстоятельствах он заразился, не сообщается. ТАСС напоминает, что за время пандемии на Украине зафиксировали 68 794 случая COVID-19. Погибли 1673 человека.