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Украинец заразился коронавирусом в третий раз
Повторно заразиться, к сожалению, можно
СМИ сообщили о необычном случае — украинец заразился коронавирусом в третий раз. Это доказывает: даже если человек перенёс заболевание, он не защищён от повторного заражения.
Горе-пациент живёт в Тернопольской области Украины. У него уже дважды обнаруживали коронавирусную инфекцию COVID-19. Теперь врачи получили третий положительный анализ.
«Есть больной, заболел уже в третий раз. Мы должны понимать, что даже переболевших коронавирусной инфекцией это не защищает от повторного заражения», — приводит ТАСС слова начальника регионального управления здравоохранения.
Сколько лет пациенту, и при каких обстоятельствах он заразился, не сообщается. ТАСС напоминает, что за время пандемии на Украине зафиксировали 68 794 случая COVID-19. Погибли 1673 человека.