Украинский солдат одновременно заболел шестью устойчивыми к лекарствам инфекциями

Эксперты предупреждают, что эти практически непобедимые микроорганизмы могут распространиться за пределы Украины. Боевые действия создают идеальные условия для развития устойчивости к противомикробным препаратам. Тяжелые и загрязненные раны в сочетании с ограниченным доступом к надлежащему медицинскому обслуживанию и мерам инфекционного контроля усугубляют проблему.

Кроме того, использование антибиотиков широкого спектра действия в чрезвычайных ситуациях и перемещение пациентов между медицинскими учреждениями создают возможности для передачи инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.

Украинские исследователи уже отмечали высокий уровень лекарственной устойчивости в военных госпиталях, сообщает Ars Technica.

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