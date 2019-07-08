Украинское представительство Xiaomi уничтожает нелегально ввезённые фитнес-браслеты

Xiaomi возмутило то, что совладелец и генеральный директор NIS оформил на себя торговые марки Xiaomi и Mi. Китайская компания ещё в 2017 году подала на него в суд в попытке запретить продавать продукцию под своим брендом. Разбирательства тянутся до сих пор. В апреле прошлого года Киевский суд принял решение уничтожить 100 смартфонов Xiaomi Redmi 4, ввезённой NIS на территорию Украины.

Теперь адвокат Xiaomi Inc хочет добиться похожего решения относительно партии из 100 фитнес-трекеров Mi Band 3. Он обратился в Хозяйственный суд Киева с очередной жалобой о нарушении прав интеллектуальной собственности. Суд частично удовлетворил просьбу. На таможенное оформление партии фитнес-трекеров наложили запрет. Однако, чтобы заявление было рассмотрено и дальше, Xiaomi Inc нужно внести денежное обеспечение в размере 28 тысяч гривен (около 70 тысяч рублей). Именно столько стоит партия девайсов.