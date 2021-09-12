Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давления

Автор материала Кэцукэн поделился своими наблюдениями о влиянии уксуса на организм. Оказывается, небольшое количество этого вещества в ежедневном рационе помогает нормализовать уровень глюкозы и давления при их повышении.

Кэцукэн напоминает, что повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия) связан с недостаточным количеством инсулина или его неправильной работой у пациентов с диабетом. Если вовремя не снизить его, то это может привести к повреждениям сосудов и затем к другим осложнениям. Если же долгое время сохраняется высокое артериальное давление, то возникает атеросклероз. Кровеносные сосуды в результате стареют, причём чем дольше давление находится выше нормы, тем сильнее прогрессирует это заболевание. Да и в целом, добавляет эксперт, стенки сосудов из-за высокого давления становятся менее прочными.