Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давления

Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давленияИ это только одно из его свойств
Автор материала Кэцукэн поделился своими наблюдениями о влиянии уксуса на организм. Оказывается, небольшое количество этого вещества в ежедневном рационе помогает нормализовать уровень глюкозы и давления при их повышении.
Кэцукэн напоминает, что повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия) связан с недостаточным количеством инсулина или его неправильной работой у пациентов с диабетом. Если вовремя не снизить его, то это может привести к повреждениям сосудов и затем к другим осложнениям. Если же долгое время сохраняется высокое артериальное давление, то возникает атеросклероз. Кровеносные сосуды в результате стареют, причём чем дольше давление находится выше нормы, тем сильнее прогрессирует это заболевание. Да и в целом, добавляет эксперт, стенки сосудов из-за высокого давления становятся менее прочными.
Чтобы снизить давление и сахар в крови, нужно добавлять в разные блюда всего по одной столовой ложке (примерно 15 миллилитров) уксуса в день. Ещё в продаже есть специальные виды уксуса, которые пить, подобно соке, говорит эксперт. Кроме того, у уксуса есть много других полезных свойств:
- Снижение веса. В состав уксуса входят аминокислоты, лимонная кислота, уксусная кислота, способствующие похудению. Для максимальной эффективности лучше употреблять его за 30 или 60 минут до занятий спортом.
- Снятие усталости. Уксус ускорит восстановление организма после физических нагрузок и стресса.
- Антибактериальный эффект. Благодаря уксусу пища будет содержать меньше вредных бактерий.
- Улучшение работы кишечника. Это касается как уксуса в чистом виде, так и разбавленного. Второй вариант, пишет специалист, используют для профилактики запоров.