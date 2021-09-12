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Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давления

И это только одно из его свойств
Японское издание Yahoo News Japan рассказало, сколько уксуса надо употреблять ежедневно для поддержания здоровья.
Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давления

Автор материала Кэцукэн поделился своими наблюдениями о влиянии уксуса на организм. Оказывается, небольшое количество этого вещества в ежедневном рационе помогает нормализовать уровень глюкозы и давления при их повышении.

Кэцукэн напоминает, что повышенный уровень сахара в крови (гипергликемия) связан с недостаточным количеством инсулина или его неправильной работой у пациентов с диабетом. Если вовремя не снизить его, то это может привести к повреждениям сосудов и затем к другим осложнениям. Если же долгое время сохраняется высокое артериальное давление, то возникает атеросклероз. Кровеносные сосуды в результате стареют, причём чем дольше давление находится выше нормы, тем сильнее прогрессирует это заболевание. Да и в целом, добавляет эксперт, стенки сосудов из-за высокого давления становятся менее прочными.

Уксус оказался средством для снижения сахара в крови и артериального давления

Чтобы снизить давление и сахар в крови, нужно добавлять в разные блюда всего по одной столовой ложке (примерно 15 миллилитров) уксуса в день. Ещё в продаже есть специальные виды уксуса, которые пить, подобно соке, говорит эксперт. Кроме того, у уксуса есть много других полезных свойств:

  1. Снижение веса. В состав уксуса входят аминокислоты, лимонная кислота, уксусная кислота, способствующие похудению. Для максимальной эффективности лучше употреблять его за 30 или 60 минут до занятий спортом.
  1. Снятие усталости. Уксус ускорит восстановление организма после физических нагрузок и стресса.
  1. Антибактериальный эффект. Благодаря уксусу пища будет содержать меньше вредных бактерий.
  1. Улучшение работы кишечника. Это касается как уксуса в чистом виде, так и разбавленного. Второй вариант, пишет специалист, используют для профилактики запоров.