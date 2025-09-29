Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 сентября 2025, 22:30
1 мин.

Ультрафиолет UV222 оказался особо полезен для аллергиков

Быстро снижает количество аллергенов в воздухе
Учёные из Университета Колорадо показали, что ультрафиолетовый свет UV222 может эффективно уменьшать концентрацию аллергенов в помещении. В список входит пыль, шерсть животных, плесень и пыльца.
Исследователи провели эксперименты в камере объёмом 10 м³, распыляя аллергены в виде частиц, которые человек реально вдыхает. Камера облучалась «особым» ультрафиолетом (far-UVC, 222 нм). В отличие от обычного с 254 нм, UV222 безопасен для кожи и глаз, но при этом убивает микробы и разрушает белки аллергенов.

Результаты показали, что через 30 минут воздействия UV222 концентрация аллергенов снизилась на 20−25%. Одни аллергены реагировали быстрее (например, пыльца берёзы), другие медленнее (шерсть кошек). Эффект достигался безопасными дозами ультрафиолета, значительно ниже допустимых норм.

Исследователи отмечают, что UV222 работает намного быстрее, чем традиционные методы — уборка, смена ковров или купание питомцев. Хотя эксперименты проводились в контролируемой среде и пока не измеряли реальные симптомы у людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:newatlas
Автор:Максим Многословный
