Ультрафиолет UV222 оказался особо полезен для аллергиков

Исследователи провели эксперименты в камере объёмом 10 м³, распыляя аллергены в виде частиц, которые человек реально вдыхает. Камера облучалась «особым» ультрафиолетом (far-UVC, 222 нм). В отличие от обычного с 254 нм, UV222 безопасен для кожи и глаз, но при этом убивает микробы и разрушает белки аллергенов.

Результаты показали, что через 30 минут воздействия UV222 концентрация аллергенов снизилась на 20−25%. Одни аллергены реагировали быстрее (например, пыльца берёзы), другие медленнее (шерсть кошек). Эффект достигался безопасными дозами ультрафиолета, значительно ниже допустимых норм.

Исследователи отмечают, что UV222 работает намного быстрее, чем традиционные методы — уборка, смена ковров или купание питомцев. Хотя эксперименты проводились в контролируемой среде и пока не измеряли реальные симптомы у людей.

