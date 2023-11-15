Ультрамелкие частицы выхлопа автомобилей «испортили» обонятельные клетки человека

Исследование, опубликованное в журнале Science of the Total Environment, объединяет анализ выбросов различных видов дизельного топлива и систем доочистки выхлопных газов с их воздействием на клеточную модель слизистой обонятельной оболочки человека.

Слизистая обоняния, находящаяся в непосредственном контакте с мозгом, подвергается воздействию окружающей среды, и в ходе исследования были выявлены изменения на молекулярном уровне в клетках под воздействием выхлопных газов.

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