Ультрапереработанные продукты стали новыми «тихими убийцами»

Вспомните шипучие напитки, упакованные закуски, обработанное мясо и даже некоторые хлопья для завтрака. Эти, казалось бы, безобидные продукты, которые употребляют почти 60% взрослых и 70% детей в США, попадают под определение «ультрапереработанных продуктов». В отличие от минимально обработанных цельных продуктов, в этих продуктах много масел, жиров, сахара, крахмала, натрия и различных добавок. Хотя опасность ожирения и бездеятельности хорошо известна, недавнее исследование позволяет предположить, что ультрапереработанные продукты могут быть новым виновником сокращения продолжительности жизни.

Врачи из Медицинского колледжа Шмидта при Атлантическом университете Флориды бьют тревогу. Они указывают на взаимосвязь между ростом потребления ультрапереработанных продуктов в развивающихся странах и увеличением числа неинфекционных заболеваний. В связи с этим возникает вопрос: могут ли эти продукты стать «тихим убийцей» нашего времени, подобно тому как десятилетия назад не признавалось высокое кровяное давление?

Хотя организации здравоохранения советуют выбирать минимально обработанные продукты, существует путаница в том, что именно считать «ультраобработанными». Система классификации NOVA вносит некоторую ясность, разделяя продукты на четыре категории: цельные, с кулинарными ингредиентами, традиционно обработанные и ультраобработанные. Последние представляют собой фабричные смеси, содержащие ингредиенты, редко встречающиеся на домашних кухнях.

В исследовании делается более глубокий вывод о том, что добавки и другие непереваренные компоненты в ультрапереработанных продуктах могут нарушать микробиом нашего кишечника. Этот дисбаланс потенциально может создать питательную среду для бактерий, способствующих развитию заболеваний.

Например, такие добавки, как мальтодекстрин, могут изменять структуру кишечника, делая его более восприимчивым к повреждениям.

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