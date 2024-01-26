Ультразвук помог предсказать риск преждевременных родов

Новый подход, разработанный группой исследователей из Иллинойского университета в Чикаго и Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, использует количественное ультразвуковое исследование для оценки микроструктурных изменений в шейке матки — нижней части матки, соединяющейся с влагалищем. Эти изменения могут указывать на повышенный риск преждевременных родов.

В отличие от традиционных ультразвуковых исследований, которые дают изображения, количественный ультразвук анализирует характеристики тканей, что позволяет получить более глубокое понимание состояния шейки матки. Исследование, опубликованное в American Journal of Obstetrics & Gynecology Maternal Fetal Medicine, показало, что новый метод эффективен для прогнозирования преждевременных родов при первой беременности и еще более точен при сочетании с историей родов женщины при последующих беременностях.

Эта новая методика имеет ряд преимуществ перед существующими методами оценки риска преждевременных родов. Ультразвуковое исследование можно проводить уже на 23 неделе беременности, что позволяет медицинским работникам получать ценную информацию на более ранних сроках беременности.

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