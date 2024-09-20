Опубликовано 20 сентября 2024, 14:341 мин.
Ультразвук снизил рецидив камней в почках на 70%Показало исследование
Новое портативное ультразвуковое устройство может произвести прорыв в лечении камней в почках, значительно снизив частоту рецидивов, говорится в недавнем исследовании UW Medicine. Технология, используемая для выталкивания фрагментов почечных камней из организма, снизила риск рецидива на 70% у пациентов, прошедших эту процедуру.
По данным исследования, у 50% пациентов, которым хирургическим путем удаляли камни из почек, оставались мелкие фрагменты. Из них 25%, как правило, требуют повторной операции в течение пяти лет. Неинвазивное ультразвуковое устройство помогает подтолкнуть эти фрагменты к мочеточнику, позволяя им естественным образом выводиться при мочеиспускании, пишут ученые.
В исследовании, проводившемся в течение девяти лет, приняли участие 82 человека, из которых 40 прошли ультразвуковую терапию. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Urology в августе 2024 года.
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Автор:Максим Многословный