Ультразвук снизил рецидив камней в почках на 70%

По данным исследования, у 50% пациентов, которым хирургическим путем удаляли камни из почек, оставались мелкие фрагменты. Из них 25%, как правило, требуют повторной операции в течение пяти лет. Неинвазивное ультразвуковое устройство помогает подтолкнуть эти фрагменты к мочеточнику, позволяя им естественным образом выводиться при мочеиспускании, пишут ученые.

В исследовании, проводившемся в течение девяти лет, приняли участие 82 человека, из которых 40 прошли ультразвуковую терапию. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Urology в августе 2024 года.

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