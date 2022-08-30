Фитнес и здоровье
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Умная стелька снизила риск падения у людей с болезнью Паркинсона

Она проводит тесты сама
Учёные разработали лёгкую, простую в установке стельку с автономным питанием, которую можно поместить в любую обувь, и она будет определять риск падения. Это полезно для людей с болезнью Паркинсона.
Умная стелька снизила риск падения у людей с болезнью Паркинсона

Болезнь Паркинсона может иметь широкий спектр симптомов, таких как тремор или ухудшение равновесия и координации. Симптомы могут различаться от пациента к пациенту, что затрудняет диагностику и лечение. Некоторые признаки болезни можно наблюдать невооруженным глазом, например, пациенты делают меньшие шаги. А другие могут зафиксировать только тесты.

Такой тест и используется в новой стельке. Когда пациент выполняет серию постукиваний пальцами ног, умная стелька собирает и передаёт данные в режиме реального времени в приложение для телефона. Чем больше тестов проходит пациент, тем более подробными и точными становятся данные. Приложение может предложить визит к врачу, порекомендовать увеличить или уменьшить дозировку и/или частоту приёма лекарств и т.д.

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