Умная стелька снизила риск падения у людей с болезнью Паркинсона

Болезнь Паркинсона может иметь широкий спектр симптомов, таких как тремор или ухудшение равновесия и координации. Симптомы могут различаться от пациента к пациенту, что затрудняет диагностику и лечение. Некоторые признаки болезни можно наблюдать невооруженным глазом, например, пациенты делают меньшие шаги. А другие могут зафиксировать только тесты.

Такой тест и используется в новой стельке. Когда пациент выполняет серию постукиваний пальцами ног, умная стелька собирает и передаёт данные в режиме реального времени в приложение для телефона. Чем больше тестов проходит пациент, тем более подробными и точными становятся данные. Приложение может предложить визит к врачу, порекомендовать увеличить или уменьшить дозировку и/или частоту приёма лекарств и т.д.