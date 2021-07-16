Умные часы Amazfit научились точно и быстро измерять артериальное давление

На разработку технологии Zepp Health потратила пять лет технических исследований. В итоге получилась неинвазивная система PumpBeats. Она измеряет кровяное давление с помощью оптических датчиков умных часов. На процедуру уходит 30 секунд. Результат получается довольно точным: погрешность составляет менее 5,14 мм рт. ст. для систолического и менее 4,88 мм рт. ст. для диастолического давления.

Помимо этого Zepp Health анонсировала ИИ-чип третьего поколения для портативных устройств — Huangshan 2s. Он тоже будет устанавливаться в смарт-часах Amazfit. У нового чипа увеличена производительность и снижено энергопотребление.