Умные часы Amazfit научились точно и быстро измерять артериальное давление

Фитнес и здоровье
Сегодня в 13:40
Умные часы Amazfit научились точно и быстро измерять артериальное давлениеВыйдут в конце 2021 года
Компания Zepp Health представила новую технологию измерения артериального давления. Она появится в устройствах Amazfit в четвёртом квартале 2021 года.
На разработку технологии Zepp Health потратила пять лет технических исследований. В итоге получилась неинвазивная система PumpBeats. Она измеряет кровяное давление с помощью оптических датчиков умных часов. На процедуру уходит 30 секунд. Результат получается довольно точным: погрешность составляет менее 5,14 мм рт. ст. для систолического и менее 4,88 мм рт. ст. для диастолического давления.
Помимо этого Zepp Health анонсировала ИИ-чип третьего поколения для портативных устройств — Huangshan 2s. Он тоже будет устанавливаться в смарт-часах Amazfit. У нового чипа увеличена производительность и снижено энергопотребление.