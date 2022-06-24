Умные часы Amazfit проверят в арктической экспедиции

Специалисты отправятся в экспедицию по северным морям на исследовательском судне «Профессор Молчанов». Основная их задача — узнать, как арктический климат влияет на здоровье человека. Эти знания пригодятся для того чтобы подбирать максимально подходящих людей на должности арктических вахтовиков.

Часы T-Rex 2, которые будут носить участники экспедиции, должны выдерживать экстремальные условия — до -40°С. Они будут собирать для учёных информацию о состоянии здоровья в условиях Заполярья. В частности, устройства позволят специалистам самостоятельно отслеживать важные функциональные показатели: сердечный ритм, уровень сатурации кислорода в крови, а также следить за своей физической активностью.