«Умные» часы Apple спасли жизнь инвалида

У Закари атаксия Фридрейха, которая характеризуется повреждением нервной системы из-за наследуемой мутации в гене FXN. Со средней школы парень вынужден передвигаться на инвалидной коляске.

Сообщается, что Закари получил уведомление от Apple Watch о том, что его пульс составляет 210 ударов в минуту. В итоге оказалось, что парню была необходима абляция предсердия — хирургическое вмешательство, направленное на устранение фибрилляции предсердий.

Теперь частота сердечных сокращений Закари пришла в норму. Он сообщил, что восстановился уже на 90%.

Это не первый раз, когда часы Apple оповещают владельцев об аномалиях в сердце, и те обращаются к врачам вовремя.