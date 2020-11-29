Фитнес и здоровье
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«Умные» часы Apple спасли жизнь инвалида
Обнаружили у него аномалии в сердце
Функция мониторинга частоты сердечных сокращений в «умных» часах Apple Watch снова спасла жизнь человека. На этот раз устройство помогло диагностировать проблемы у 25-летнего Закари Зиса (Zachary Zies), который не может ходить.
У Закари атаксия Фридрейха, которая характеризуется повреждением нервной системы из-за наследуемой мутации в гене FXN. Со средней школы парень вынужден передвигаться на инвалидной коляске.
Сообщается, что Закари получил уведомление от Apple Watch о том, что его пульс составляет 210 ударов в минуту. В итоге оказалось, что парню была необходима абляция предсердия — хирургическое вмешательство, направленное на устранение фибрилляции предсердий.
Теперь частота сердечных сокращений Закари пришла в норму. Он сообщил, что восстановился уже на 90%.
Это не первый раз, когда часы Apple оповещают владельцев об аномалиях в сердце, и те обращаются к врачам вовремя.