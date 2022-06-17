Умные часы Google получат одну из фишек Apple Watch

Сообщается, что Google работает над ремешком в стиле Milanese, двумя типами кожаных ремешков, звеньевым браслетом, тканевым и силиконовым вариантами. Также компания, как утверждается, изготавливает эластичный ремешок, напоминающий Solo Loop от Apple.

Стоит отметить, что нам пока не известны большинство характеристик Pixel Watch, но имеющаяся информация предполагает, что Google пытается вступить в конкуренцию с Apple Watch. Это объясняет, почему компания хочет предлагать аналогичные варианты ремешков.