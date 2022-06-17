Умные часы Google получат одну из фишек Apple Watch

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Умные часы Google получат одну из фишек Apple WatchГотовятся к жёсткой конкуренции
Умные часы обычно поставляются со сменными ремешками. Большой выбор, например, предоставляют Apple Watch. Поэтому неудивительно, что Google работает над несколькими вариантами ремешков для своих будущих Pixel Watch. По данным журналистов, компания производит как минимум семь ремешков, и некоторые будут очень похожи на аксессуары Apple.
Сообщается, что Google работает над ремешком в стиле Milanese, двумя типами кожаных ремешков, звеньевым браслетом, тканевым и силиконовым вариантами. Также компания, как утверждается, изготавливает эластичный ремешок, напоминающий Solo Loop от Apple.
Стоит отметить, что нам пока не известны большинство характеристик Pixel Watch, но имеющаяся информация предполагает, что Google пытается вступить в конкуренцию с Apple Watch. Это объясняет, почему компания хочет предлагать аналогичные варианты ремешков.