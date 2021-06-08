Умные часы Honor продают россиянам со скидкой

Акция продлится с 8 июня по 5 июля. Со скидкой 4000 рублей можно купить смарт-часы Honor Watch GS Pro. В обычное время они стоят 16 990 рублей, а сейчас — 12 990 рублей. Скидка применяется в корзине.

Другие умные часы Honor MagicWatch 2 46мм получили скидку 2000 рублей. Стоимость модели Honor Watch ES снизилась на тысячу рублей, а умных браслетов Honor Band 6 и Honor Band 5 — на 1000 рублей и 500 рублей соответственно.

Также с 7 по 13 июня в официальном интернет-магазине Honor можно будет купить новые ноутбуки MagicBook со скидкой до 8000 рублей.