Умные часы от Samsung научатся спасать людей, как Apple Watch

Это приложение для снятия показаний электрокардиограммы (ЭКГ) и сердцебиения. Часы будут снимать их с запястья владельца. Функция зафиксирует показания, в случае, если пользователь будет испытывать проблемы с сердцем: например, учащённое сердцебиение. Этими данными затем можно будет поделиться с врачами. Также часы могут измерять показатели в фоновом режиме. Эта функция предназначена для пользователей с диагнозом мерцательная аритмия.

Помимо этого Galaxy Watch Active 2 получат датчик падения. Функция будет работать точно так же, как в Apple Watch Series 4. Если часы на запястье обнаружат жёсткое падение, они подадут звуковой сигнал и вибрацию, а также отразят предупреждение, по которому пользователь сможет вызвать службу экстренной помощи. Если владелец часов не отменит предупреждение в течение некоторого времени, то Galaxy Watch Active 2 сами вызовут помощь.

Дата выхода часов от Samsung пока неизвестна. Журналисты предполагают, что это может быть август текущего года.