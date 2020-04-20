«Умные» часы Samsung будут напоминать пользователям помыть руки

Приложение уже появилось в Samsung Galaxy Store. Причиной его появления, конечно, стала пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Одной из мер профилактики заражения является регулярное мытьё рук. Чтобы владелец часов Galaxy не забывал об этом, было создано приложение Hand Wash.

Программа не только напоминает мыть руки, но и помогает контролировать процесс. Как только запускается таймер Hand Wash, приложение начинает отсчитывать 25 секунд: 5 — на то, чтобы включить воду и взять мыло, и 20 — на сам процесс мытья рук.

Напоминания в приложении можно настроить самостоятельно, то есть каждый пользователь сам для себя определяет, сколько раз в день ему нужно мыть руки.