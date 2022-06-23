Умные часы Samsung Galaxy Watch 5 будут заметно дороже предшественников

Сообщается, что 40-мм Galaxy Watch 5 будут стоить 300 и 350 евро за модели с Bluetooth и LTE соответственно. За 44-мм модели с Bluetooth и LTE придется заплатить 350 и 400 евро.

Galaxy Watch 5 Pro будут доступны только в размере 45 мм. Их модели с Bluetooth и LTE будут стоить 490 евро и 540 евро соответственно. На других рынках по всему миру ожидаются цены в аналогичном диапазоне.

Сравните это с 40-мм Galaxy Watch 4, которые стоят 269 евро за модель с Bluetooth и 319 евро за модель с LTE. 44-мм Bluetooth и LTE модели Galaxy Watch 4 стоят 299 и 349 евро соответственно.

Аналогично 46-миллиметровые Galaxy Watch 4 Classic, которые будут заменены Galaxy Watch 5 Pro, стоят 399 евро за Bluetooth и 449 евро за LTE-модели.