Умные часы Samsung в России стали измерять артериальное давление и ЭКГ

Как пояснила Samsung, высокое артериальное давление часто связано с заболеваниями мозга, почек и сердца. Умные часы Galaxy смогут измерять этот показатель с помощью приложения Samsung Health Monitor. Чтобы воспользоваться новшеством, нужно откалибровать часы с помощью тонометра, а потом нажать на кнопку измерения давления.

ЭКГ же позволит выявить признаки аномалий сердечного ритма. Чтобы её снять, нужно, сидя в удобном положении, открыть приложение Samsung Health Monitor. Часы должны плотно прилегать к запястью. После этого надо расположить предплечье на плоской поверхности и удерживать кончик пальца противоположной руки на верхней кнопке устройства в течение 30 секунд.