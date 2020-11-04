«Умные» часы смогут заряжаться от человека

В своих экспериментах учёные применяют металлический стержень, который имитирует движения человеческой руки. Устройство, которое получает энергию от движений, использует компактный генератор, содержащий менее 10 компонентов. Среди них блок для захвата движений и модуль для выработки энергии.

Основная цель учёных — научить смарт-часы и браслеты заряжаться от движений тела их владельца. Эта работа может кардинально изменить индустрию, хоть пока и неясно, когда именно новый способ будет внедрён.

Учёные начали исследования ранее в этом году, после того, как в мире случился бум продаж носимых устройств.