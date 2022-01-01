Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:34
1 мин.

Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной цене

За 6,6 тысячи рублей
Фирменный российский магазин Xiaomi на AliExpress устроил распродажу часов Xiaomi Mi Watch. В обычное время они стоят 9000 рублей. Сейчас их можно купить за 6640 рублей.
Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной цене

На часы в магазине действует 10-процентная скидка. Кроме того, нужно забрать купоны на странице товара, а в корзине применить промокод «GOSALE1300». Итоговая стоимость получится такая:

Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной цене

Стоит отметить, что, как всегда, скидки актуальны на момент публикации новости. Проверяйте действие акции самостоятельно. На Яндекс.Маркете Xiaomi Mi Watch по более низкой цене не найти.

Эти часы обладают 1,39-дюймовым экраном, датчиком уровня кислорода в крови, работой на одном заряде в течение 16 дней, датчиком для мониторинга частоты сердечных сокращений.

Источник: AliExpress
Новости партнеров
Новости партнеров