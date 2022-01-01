Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной цене

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Эти часы обладают 1,39-дюймовым экраном, датчиком уровня кислорода в крови, работой на одном заряде в течение 16 дней, датчиком для мониторинга частоты сердечных сокращений.