Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной цене

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Умные часы Xiaomi с 16 днями автономности продают в России по минимальной ценеЗа 6,6 тысячи рублей
Фирменный российский магазин Xiaomi на AliExpress устроил распродажу часов Xiaomi Mi Watch. В обычное время они стоят 9000 рублей. Сейчас их можно купить за 6640 рублей.
На часы в магазине действует 10-процентная скидка. Кроме того, нужно забрать купоны на странице товара, а в корзине применить промокод «GOSALE1300». Итоговая стоимость получится такая:
Стоит отметить, что, как всегда, скидки актуальны на момент публикации новости. Проверяйте действие акции самостоятельно. На Яндекс.Маркете Xiaomi Mi Watch по более низкой цене не найти.
Эти часы обладают 1,39-дюймовым экраном, датчиком уровня кислорода в крови, работой на одном заряде в течение 16 дней, датчиком для мониторинга частоты сердечных сокращений.
Источник: AliExpress