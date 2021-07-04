Фитнес и здоровье
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Умные часы загорелись на четырёхлетней девочке

Вызвали ожог третьей степени
СМИ рассказали об истории четырёхлетней девочки, умные часы которой взорвались и вызвали у неё серьёзные ожоги. Ребёнку потребовались операции по пересадке кожи.
Умные часы загорелись на четырёхлетней девочке

Девочка родом из китайской провинции Фуцзянь играла со своей кузиной, когда её бабушка услышала громкий взрыв и крик ребёнка. Женщина прибежала в комнату и увидела, что всё заволочено дымом. Он исходил от умных часов на запястье девочки. Устройство сняли с руки ребёнка, и увидели, что они нанесли серьёзные увечья. Девочку отвезли в больницу.

Кто был производителем данных часов, не сообщается. Есть информация, что родители пострадавшей ведут переговоры с компанией, чтобы получить компенсацию за инцидент.

Это не первый случай взрывов умных часов. Такое происходило, например, с моделями Fitbit.