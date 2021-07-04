Умные часы загорелись на четырёхлетней девочке

Девочка родом из китайской провинции Фуцзянь играла со своей кузиной, когда её бабушка услышала громкий взрыв и крик ребёнка. Женщина прибежала в комнату и увидела, что всё заволочено дымом. Он исходил от умных часов на запястье девочки. Устройство сняли с руки ребёнка, и увидели, что они нанесли серьёзные увечья. Девочку отвезли в больницу.

Кто был производителем данных часов, не сообщается. Есть информация, что родители пострадавшей ведут переговоры с компанией, чтобы получить компенсацию за инцидент.

Это не первый случай взрывов умных часов. Такое происходило, например, с моделями Fitbit.