Употребление более 2 чашек кофе в день может удвоить риск смерти у определенных людей

"Насколько нам известно, это первое исследование, в котором была обнаружена связь между употреблением 2 и более чашек кофе в день и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей с тяжелой гипертонией", - пояснил старший автор исследования

Участниками исследования стали более 6570 мужчин и более 12 000 женщин в возрасте от 40 до 79 лет на момент начала исследования. В течение почти 19 лет наблюдения (до 2009 года) было зарегистрировано 842 случая смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Анализ данных по всем участникам показал:

Употребление двух и более чашек кофе в день в два раза повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у людей, чье артериальное давление составляло 160/100 мм рт. ст. и выше, по сравнению с теми, кто не пил кофе.

Употребление одной чашки кофе в день не было связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в любой категории артериального давления.

Употребление зеленого чая не было связано с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по всем категориям артериального давления.

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