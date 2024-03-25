Употребление большего количества яиц помогло защититься от остеопороза

Листовая зелень и молочные продукты уже давно считаются полезными для костей. Однако новое исследование показало, что снизить риск возникновения остеопороза могут и яйца.

Вейхонг Чен, доктор медицинских наук, руководитель отдела гигиены труда и окружающей среды Хуачжунского университета науки и технологий, вместе с коллегами провела исследование среди более 19 000 человек. Все эти люди участвовали в Национальном исследовании здоровья и питания. Использовались при этом в новом исследовании данные за 2005−2010, 2013−2014 и 2017−2018 годы.