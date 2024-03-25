Употребление большего количества яиц помогло защититься от остеопороза

Употребление большего количества яиц помогло защититься от остеопорозаЭто выяснилось в ходе недавнего исследования
Листовая зелень и молочные продукты уже давно считаются полезными для костей. Однако новое исследование показало, что снизить риск возникновения остеопороза могут и яйца.
Вейхонг Чен, доктор медицинских наук, руководитель отдела гигиены труда и окружающей среды Хуачжунского университета науки и технологий, вместе с коллегами провела исследование среди более 19 000 человек. Все эти люди участвовали в Национальном исследовании здоровья и питания. Использовались при этом в новом исследовании данные за 2005−2010, 2013−2014 и 2017−2018 годы.
Результаты исследования показали, что те, кто употреблял около двух больших яиц (100 г) каждый день, имели гораздо более высокий уровень минеральной плотности костей в бедренных костях и позвоночнике.
Низкий уровень минеральной плотности костей считается признаком остеопороза. У пожилых людей вероятность развития этой болезни возрастает.
Согласно новому исследованию, яйца, по-видимому, активируют группу ферментов организма, называемых щелочной фосфатазой. Эти вещества способны укреплять кости.
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