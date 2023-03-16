Употребление этих фруктов может привести к кариесу

Употребление этих фруктов может привести к кариесуДело в том, что в них содержится много сахара
Безусловно, плохая гигиена полости рта - это один из главных факторов риска развития кариеса. Но также вы можете ускорить этот процесс, если станете регулярно есть определённые продукты.
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Во всех фруктах содержится много питательных веществ. Тем не менее в состав некоторых сортов входит так много сахара, что это может повредить ваши зубы.
WebMD подчёркивает, что сухофрукты концентрируют в себе все питательные вещества, которые есть и в свежих фруктах. И при этом есть их для получения суточной нормы калорий нужно меньше. Из-за этого они также содержат очень много сахара.
Некоторые научные исследования показывают, что сухофрукты из-за их липкости могут застревать между зубами. А это может привести к образованию налёта или кариеса. А поскольку налёт будет кислым, то это навредит зубам ещё до того, как вы закончите есть.
По возможности постарайтесь заменить сухофрукты свежими фруктами. Также вместо изюма лучше перекусывайте виноградом.
Один из способов избежать развития кариеса и других проблем с полостью рта при употреблении сухофруктов - это пить достаточно воды после приёма пищи. Также сухофрукты для снижения вероятности развития кариеса рекомендуется есть во время основного приёма пищи, а не в качестве перекуса.
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