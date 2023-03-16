Употребление этих фруктов может привести к кариесу

Некоторые научные исследования показывают, что сухофрукты из-за их липкости могут застревать между зубами. А это может привести к образованию налёта или кариеса. А поскольку налёт будет кислым, то это навредит зубам ещё до того, как вы закончите есть.

По возможности постарайтесь заменить сухофрукты свежими фруктами. Также вместо изюма лучше перекусывайте виноградом.

Один из способов избежать развития кариеса и других проблем с полостью рта при употреблении сухофруктов - это пить достаточно воды после приёма пищи. Также сухофрукты для снижения вероятности развития кариеса рекомендуется есть во время основного приёма пищи, а не в качестве перекуса.

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