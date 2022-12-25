Употребление соли оказалось фактором стресса

Исследователи из Эдинбургского университета провели эксперименты с мышами. Животных — некоторых в течение двух недель, некоторых до восьми недель — кормили диетой с высоким содержанием соли. Затем учёные проанализировали образцы крови мышей. Они обнаружили, что уровни гормона стресса кортизола были выше у тех, кто соблюдал диету с высоким содержанием соли, по сравнению с грызунами из контрольной группы, потреблявшими мало соли.

В ходе исследования авторы также взяли образцы тканей у некоторых мышей после их эвтаназии и обнаружили повышенную активность генов, которые производят белки в мозге, ответственные за реакцию на стресс.