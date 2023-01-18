Употребляйте витамин B4, если хотите защититься от Альцгеймера и не только

Холин, важнейшее питательное вещество, которое в небольших количествах вырабатывается в печени и содержится в таких продуктах, как яйца, брокколи, бобы, мясо и птица, является жизненно важным компонентом для здоровья человека. Новое исследование, проведенное на мышах, предполагает, что дефицит холина в рационе питания может иметь глубокие негативные последствия для сердца, печени и других органов.

Отсутствие достаточного количества холина также связано с глубокими изменениями в мозге, связанными с болезнью Альцгеймера. Эти изменения включают патологии, связанные с развитием двух классических признаков болезни - амилоидных бляшек, которые скапливаются в межклеточных пространствах между нейронами, и клубков тау, которые сгущаются в телах нейронов.

Кроме того, исследование показывает, что дефицит холина у мышей вызывает значительное увеличение веса, изменения в метаболизме глюкозы (которые связаны с такими заболеваниями, как диабет).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.