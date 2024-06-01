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Фитнес и здоровье
Опубликовано 01 июня 2024, 19:45
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$100 вместо $5: Samsung предложила щедрую скидку за сдачу смарт-часов с ОС Tizen

Посмотрите, не завалялись ли у вас они
Samsung официально объявила о прекращении поддержки ОС Tizen в своих смарт-часах. Чтобы стимулировать переход, Samsung предложила до $ 100 скидки на новое устройство по системе trade-in для Galaxy Watch на базе Tizen, что значительно больше прежней стоимости trade-in в $5.
$100 вместо $5: Samsung предложила щедрую скидку за сдачу смарт-часов с ОС Tizen
© Ferra

Tizen — это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная совместно Samsung Electronics, Intel и Linux Foundation. Она была создана для широкого спектра устройств, включая смартфоны, умные часы, телевизоры, автомобильные системы и другие устройства «Интернета вещей».

Прекращение поддержки Tizen означает, что старые модели, такие как Galaxy Watch 3 и более ранние, больше не будут получать обновления и поддержку приложений. Новейшие смарт-часы Samsung, такие как Galaxy Watch 6 работают с One UI Watch на базе Wear OS.

В рамках акции trade-in пользователи могут получить 100 долларов скидки за такие устройства, как Galaxy Watch 3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch Active.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
Теги:
#скидка
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#trade-in
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#деньги
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#часы