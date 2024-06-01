$100 вместо $5: Samsung предложила щедрую скидку за сдачу смарт-часов с ОС Tizen

Tizen — это операционная система с открытым исходным кодом, разработанная совместно Samsung Electronics, Intel и Linux Foundation. Она была создана для широкого спектра устройств, включая смартфоны, умные часы, телевизоры, автомобильные системы и другие устройства «Интернета вещей».

Прекращение поддержки Tizen означает, что старые модели, такие как Galaxy Watch 3 и более ранние, больше не будут получать обновления и поддержку приложений. Новейшие смарт-часы Samsung, такие как Galaxy Watch 6 работают с One UI Watch на базе Wear OS.

В рамках акции trade-in пользователи могут получить 100 долларов скидки за такие устройства, как Galaxy Watch 3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2 и Galaxy Watch Active.