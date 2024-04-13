Устаревшему лекарству от диабета нашли новое применение

Тиазолидиндионы (ТЗД) когда-то были популярны для лечения диабета 2-го типа путем устранения резистентности к инсулину, ключевого фактора развития заболевания. Однако неприятные побочные эффекты, такие как увеличение веса и накопление жидкости, привели к снижению их популярности. Теперь исследователи раскрывают секреты действия ТЗД на молекулярном уровне. Эти знания могут проложить путь к более безопасным и эффективным методам лечения. Виновник резистентности к инсулину? Ожирение. Оно не только увеличивает жировую ткань, но и провоцирует воспалительные процессы низкого уровня.

Вот тут-то все и становится интересным: воспаленная жировая ткань выделяет крошечные «послания», называемые экзосомами, содержащие микроРНК — молекулы, регулирующие активность генов. Эти экзосомы распространяются по организму, воздействуя на такие органы, как печень и мышцы, способствуя развитию инсулинорезистентности.

Исследование было направлено на то, чтобы понять, как ТЗД влияют на систему экзосом. У мышей, получавших ТЗД, повышалась чувствительность к инсулину, но при этом возникали и нежелательные побочные эффекты. Однако исследователи смогли выделить экзосомы из мышей, прошедших курс лечения, и ввести их мышам, не прошедшим курс лечения. Примечательно, что эти нелеченые мыши получили преимущества препарата (улучшение чувствительности к инсулину) без его недостатков.

Ученые даже определили конкретную микроРНК в составе экзосом — miR-690, ответственную за положительный эффект. Хотя непосредственное использование экзосом для лечения нецелесообразно, это открывает путь к созданию лекарств, имитирующих функцию miR-690.

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