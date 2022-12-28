Устройство размером с монету радикально изменит ход лечения диабета 1 типа

Лечение с помощью этого прибора восстановило здоровый уровень глюкозы и устранило симптомы диабета 1 типа у животных на более чем 150 дней, избежав при этом серьезных негативных последствий антирецидивной терапии за счет введения иммуносупрессивных препаратов только там, где находились пересаженные островковые клетки.

NICHE представляет собой плоское устройство, помещаемое под кожу и состоящее из резервуара для клеток островков и окружающего резервуара для лекарств для локализованной иммуносупрессивной терапии. Это первая платформа, сочетающая прямую васкуляризацию и местную иммуносупрессию в одном имплантируемом устройстве для аллогенной трансплантации островков и долгосрочного лечения диабета 1 типа.

В NICHE встроены порты для пополнения запасов лекарств по мере необходимости. Исследователи, например, пополняли резервуары с лекарствами каждые 28 дней.

Команда сейчас работает над расширением масштаба технологии NICHE для клинического применения, для которого пополнение лекарств может потребоваться только раз в шесть месяцев. Конечной их целью является проверка безопасности NICHE на людях примерно через три года.

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