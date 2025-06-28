Уже несколько исследований показали: использование ИИ снижает способности мозга

Выяснилось, что пользователи ИИ давали менее точные и глубокие советы. Это связано с тем, что ИИ сразу предлагает готовые ответы, а при обычном поиске люди сами ищут и анализируют информацию, что помогает лучше запомнить и понять тему. Авторы исследования сравнили обучение с помощью ИИ с тем, как если бы вам сразу показали ответ на задачу, а не дали возможность решить её самостоятельно.

Подобное подтверждает и исследование MIT, где изучали работу мозга студентов, которые учились с помощью ChatGPT. У них наблюдалась меньшая активность мозга по сравнению с теми, кто использовал обычный поиск или не использовал технологии вовсе. Хотя методика этого исследования вызвала споры, идея понятна: если полагаться только на ИИ, можно перестать развивать собственное мышление.

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