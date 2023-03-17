В Африке обнаружили неизвестную ранее инфекцию. Перечислены симптомы

По данным министерства, семь человек обратились в больницу с симптомами неизвестной болезни. У них были лихорадка, рвота, кровотечения и печёночная недостаточность. Пятеро из них скончались.

Болезнь имеет инфекционный характер и может передаваться от человека к человеку. С тел умерших взяли образцы для лабораторного анализа, чтобы выяснить причину заболевания.

Власти направили в пострадавшие районы группу специалистов по контролю за инфекциями. Они должны оказать помощь местным медикам и предотвратить распространение болезни.