В Африке обнаружили неизвестную ранее инфекцию. Перечислены симптомы

15:00, 17 марта 2023
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В Африке обнаружили неизвестную ранее инфекцию. Перечислены симптомыУже умерли 5 человек
В северо-западном регионе Танзании вспыхнула неизвестная инфекция, которая унесла жизни пяти человек. Об этом сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
Фото: Unsplash
По данным министерства, семь человек обратились в больницу с симптомами неизвестной болезни. У них были лихорадка, рвота, кровотечения и печёночная недостаточность. Пятеро из них скончались.
Болезнь имеет инфекционный характер и может передаваться от человека к человеку. С тел умерших взяли образцы для лабораторного анализа, чтобы выяснить причину заболевания.
Власти направили в пострадавшие районы группу специалистов по контролю за инфекциями. Они должны оказать помощь местным медикам и предотвратить распространение болезни.