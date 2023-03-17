Фитнес и здоровье
15:00, 17 марта 2023
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В Африке обнаружили неизвестную ранее инфекцию. Перечислены симптомы

Уже умерли 5 человек

В северо-западном регионе Танзании вспыхнула неизвестная инфекция, которая унесла жизни пяти человек. Об этом сообщило местное издание Citizen со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В Африке обнаружили неизвестную ранее инфекцию. Перечислены симптомы

Фото: Unsplash

По данным министерства, семь человек обратились в больницу с симптомами неизвестной болезни. У них были лихорадка, рвота, кровотечения и печёночная недостаточность. Пятеро из них скончались.

Болезнь имеет инфекционный характер и может передаваться от человека к человеку. С тел умерших взяли образцы для лабораторного анализа, чтобы выяснить причину заболевания.

Власти направили в пострадавшие районы группу специалистов по контролю за инфекциями. Они должны оказать помощь местным медикам и предотвратить распространение болезни.

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