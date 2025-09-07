В Австралии обнаружили новый вирус

Нипах с момента первого выявления в 1999 году в Малайзии вызвал вспышки в нескольких странах с летальностью до 71%. Хендра встречается гораздо реже — всего семь известных случаев у людей с 1994 года — и передаётся от летучих мышей через лошадей. Вирус Salt Gully обнаружили в образцах мочи летучих лисиц. Учёные из CSIRO отметили, что вирус циркулирует в природе более десяти лет, но не вызывает болезней у других животных и людей.

Летучие мыши известны тем, что переносят многие вирусы, но сами остаются здоровыми благодаря уникальной иммунной системе. Учёные считают, что изучение этих животных поможет лучше понять вирусы и может быть полезно для борьбы с воспалительными заболеваниями у людей.

Исследования показали, что Salt Gully использует другие клеточные рецепторы, чем Нипах и Хендра, что делает риск заражения людей низким.

