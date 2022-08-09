В Белоруссии обнаружили новый «ниндзя»-штамм коронавируса

Сообщается, что случай заражения подтвердили лабораторно. У штамма «ниндзя» также есть название «омикрон 4/5». Он является пятой линией мутировавшего вируса из Южной Африки. Врачи утверждают, что этот вариант вируса наиболее эффективно уходит от иммунного ответа.

Минздрав Белоруссии также сообщил, что заражения штаммом «омикрон-ниндзя» обнаружили в Витебске. Белорусские медики посоветовали жителям привиться повторно.